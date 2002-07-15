Постухова (Пастухова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостухова (Пастухова) Елизавета

Постухова (Пастухова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1927

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.07.2002
г. Усолье-Сибирское
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Усольское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close