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Постухова (Пастухова) Елизавета
Постухова (Пастухова) Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1927
Дата смерти
15.07.2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.07.2002
г. Усолье-Сибирское
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Усольское кладбище
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