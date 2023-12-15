Коряковский Михаил Викторович
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения12.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1982
Отец: Коряковский Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коряковская (Тюнис) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Коряковская Александра Михайловна
Мать ребёнка: Коряковская (Тюнис) Юлия
Рождение ребёнка
24.12.2019
Дочь: Коряковская Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Коряковская Чебыкина Светлана