Иванова Соломия Ивановна
женский, родилась 01.08.1886 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умерла 30.10.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
ОтецИванов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
МатьИванова Устина ЕфимовнаНеизвестно г.р.
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Рождение
01.08.1886 ст.
Отец: Иванов Иван Алексеевич
Мать: Иванова Устина Ефимовна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
30.10.1889 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область