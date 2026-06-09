Иванова Соломия Ивановна 01.08.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Соломия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.08.1886 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умерла 30.10.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Отец
Иванов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
Мать
Иванова Устина ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886 ст.

Отец: Иванов Иван Алексеевич

Мать: Иванова Устина Ефимовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
30.10.1889 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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