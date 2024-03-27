Шамшетдинова Кавсяр
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шамшетдинов Калимулла Хамидуллович
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шамшетдинов Абидулла Хамидуллович
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Халися Хамидулловна
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Хадича Хамидулловна
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Катия Хамидулловна
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зейтуня Хамидулловна
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шамшетдинов Абдулхай Хамидуллович
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халидя Хамидулловна
Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно