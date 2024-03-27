Шамшетдинова Кавсяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамшетдинова Кавсяр

Шамшетдинова Кавсяр

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шамшетдинов Калимулла Хамидуллович

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шамшетдинов Абидулла Хамидуллович

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Халися Хамидулловна

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Хадича Хамидулловна

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Катия Хамидулловна

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зейтуня Хамидулловна

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамшетдинов Абдулхай Хамидуллович

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халидя Хамидулловна

Отец ребёнка: Шамшетдинов Хамидулла

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close