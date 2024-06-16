Ивановский Гаврила Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивановская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Ивановская Арина
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивановская) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Ивановская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Ивановская Арина
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ивановский Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Ивановская Арина
Смерть
1941