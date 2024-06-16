Ивановский Гаврила Матвеевич Около 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивановский Гаврила Матвеевич

Место рождения

Гондарев, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Ивановский Матвей Акимович

Мать: Ивановская (Кулакова) Ксения Дмитриевна

Гондарев, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивановская Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Ивановская Арина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивановская) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Ивановская Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Ивановская Арина

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ивановский Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Ивановская Арина

Смерть
1941

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