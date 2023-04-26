Зайцев Афанасий Максимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
28.?.1844
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1845
Дочь: Винокурова (Зайцева) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
06.02.1847
Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1848
Дочь: (Зайцева) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно