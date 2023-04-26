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Зайцев Афанасий Максимович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зайцев Максим Самойлович

Мать: Зайцева Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.?.1844

Жена: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1845

Дочь: Винокурова (Зайцева) Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1847

Сын: Зайцев Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1848

Дочь: (Зайцева) Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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