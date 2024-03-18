Кузнецова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кузнецов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Кузнецов Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Фёдорович
Смерть
Неизвестно