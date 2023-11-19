Черных Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Седова (Черных) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Черных Григорий Михайлович
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Смерть
Неизвестно