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Черных Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1888

Отец: Иван Григорьевич Клековкин

Мать: Клековкина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Седова (Черных) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Черных Григорий Михайлович

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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