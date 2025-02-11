Зайцева (Зенина) Елена Николаевна 22.05.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцева (Зенина) Елена Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.05.1865, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Зенин Николай Семёнович1817 г.р.
Мать
Зенина Александра Харитоновна1832 г.р.
Супруги
Зайцев Николай Иванович03.12.1866 г.р.
Дети
(Зайцева) Надежда Николаевна13.09.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1865

Отец: Зенин Николай Семёнович

Мать: Зенина Александра Харитоновна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Зайцев Николай Иванович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.09.1887

Дочь: (Зайцева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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