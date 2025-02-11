Зайцева (Зенина) Елена Николаевна
женский, родилась 22.05.1865, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗенин Николай Семёнович1817 г.р.
МатьЗенина Александра Харитоновна1832 г.р.
Супруги
Зайцев Николай Иванович03.12.1866 г.р.
Дети
(Зайцева) Надежда Николаевна13.09.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1865
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
13.09.1887
Дочь: (Зайцева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно