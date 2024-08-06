Исаева (Киселёва) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Киселёва) Агафия Петровна

Место рождения

Ханеневка 2-я, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Киселёв Пётр

Мать: не указана

Ханеневка 2-я, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.

Сын: Исаев Егор (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович

Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1917

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