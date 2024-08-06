Исаева (Киселёва) Агафия Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Киселёв Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.
Сын: Исаев Егор (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Иванович
Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1917