Сюськов Антон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюськова Алиса
Рождение ребёнка
18.12.2017
Дочь: Сюськова Василиса Антоновна
Мать ребёнка: Сюськова Алиса
Рождение ребёнка
05.10.2023
Сын: Сюськов Ярослав Антонович
Мать ребёнка: Сюськова Алиса