Сюськов Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюськов Антон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюськова Алиса

Рождение ребёнка
18.12.2017

Дочь: Сюськова Василиса Антоновна

Мать ребёнка: Сюськова Алиса

Рождение ребёнка
05.10.2023

Сын: Сюськов Ярослав Антонович

Мать ребёнка: Сюськова Алиса

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