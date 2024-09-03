Юков Викторо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮков Викторо

Юков Викторо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юков Роман Викторович

Мать ребёнка: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.