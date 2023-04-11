Сердюк Нина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сердюк Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лозовая (Щукина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко (Щукина) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1941
Дочь: Великанова (Щукина) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Щукин Андрей
Смерть
Неизвестно