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Сердюк Нина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сердюк Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая (Щукина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко (Щукина) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1941

Дочь: Великанова (Щукина) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Щукин Андрей

Смерть
Неизвестно

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