Зинченко Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1989
Дочь: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна
Пересечное, Харківська область
Рождение ребёнка
22.05.1994
Сын: Зинченко Николай Витальевич
Мать ребёнка: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна
Люботин, Харківська область