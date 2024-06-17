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Зинченко Виталий Владимирович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

07.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1967

Отец: Зинченко Владимир Максимович

Мать: Зинченко Ганна Николаевна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.1989

Дочь: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Пересечное, Харківська область
Рождение ребёнка
22.05.1994

Сын: Зинченко Николай Витальевич

Мать ребёнка: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Люботин, Харківська область

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