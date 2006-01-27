Зайцев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1945
Дата смерти27.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2006