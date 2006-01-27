Зайцев Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1945

Дата смерти

27.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2006

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