Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M 25.02.1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1818, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

умерла 26.07.1878, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мать
Goertzen (Martens) Maria Aron30.08.1790 г.р.
Отец
Goertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Супруги
Eitzen Daniel10.08.1815 г.р.
Wieler Jacob29.05.1816 г.р.
Дети
Penner (Eidse Eitzen) Maria18.04.1840 г.р.
Wieler Jacob08.03.1842 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1818

Отец: Goertzen Tobias Heinrich

Мать: Goertzen (Martens) Maria Aron

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eitzen Daniel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wieler Jacob

Крещение
1837

Крещение
1837

Рождение ребёнка
18.04.1840

Дочь: Penner (Eidse Eitzen) Maria

Отец ребёнка: Eitzen Daniel

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Wieler Jacob

Отец ребёнка: Wieler Jacob

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
03.11.1844

Дочь: Kehler (Wieler) Eva

Отец ребёнка: Wieler Jacob

Рождение ребёнка
08.09.1846

Дочь: Kehler Hiebert (Wieler) Helena

Отец ребёнка: Wieler Jacob

Рождение ребёнка
25.11.1848

Сын: Wieler Johann Jacob

Отец ребёнка: Wieler Jacob

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
27.07.1874

S. S. Peruvian; arrived Quebec, Quebec

Смерть
26.07.1878
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.