Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
женский, родилась 25.02.1818, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
умерла 26.07.1878, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
МатьGoertzen (Martens) Maria Aron30.08.1790 г.р.
ОтецGoertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Супруги
Eitzen Daniel10.08.1815 г.р.
Wieler Jacob29.05.1816 г.р.
Дети
Penner (Eidse Eitzen) Maria18.04.1840 г.р.
Wieler Jacob08.03.1842 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1818
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eitzen Daniel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wieler Jacob
Крещение
1837
Крещение
1837
Рождение ребёнка
18.04.1840
Дочь: Penner (Eidse Eitzen) Maria
Отец ребёнка: Eitzen Daniel
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Wieler Jacob
Отец ребёнка: Wieler Jacob
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1844
Дочь: Kehler (Wieler) Eva
Отец ребёнка: Wieler Jacob
Рождение ребёнка
08.09.1846
Дочь: Kehler Hiebert (Wieler) Helena
Отец ребёнка: Wieler Jacob
Рождение ребёнка
25.11.1848
Сын: Wieler Johann Jacob
Отец ребёнка: Wieler Jacob
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Иммиграция
27.07.1874
Смерть
26.07.1878
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния