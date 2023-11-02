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Борисов Николай
Борисов Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1936
Дата смерти
13.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Борисов Василий
1908 г.р.
Мать
(Копрянцева) Матрёна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936
Отец:
Борисов Василий
Мать:
Матрёна
Смерть
13.11.1985
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