Борисов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1936

Дата смерти

13.11.1985

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936

Отец: Борисов Василий

Мать: Матрёна

Смерть
13.11.1985
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