Чернышев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
31.08.1946
Дочь: Казанцева (Чернышева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно