Чернышев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Игорь Дмитревич

Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Казанцева (Чернышева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышева Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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