Тимофеева Агафья
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1875 ст.
Муж: Яковлев Петр
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Петр
Смерть
Неизвестно