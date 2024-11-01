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Тимофеева Агафья

Место рождения

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
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Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1875 ст.

Муж: Яковлев Петр

Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Петр

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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