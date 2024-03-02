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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Гончар Николай

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Василий

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гончар Иван Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Иван Власович

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