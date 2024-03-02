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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Гончар Николай
Отец ребёнка: Гончар Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончар Василий
Отец ребёнка: Гончар Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гончар Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончар Иван Власович