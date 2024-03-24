Максимов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1902
Дата смерти04.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 13.03.1902 по 04.09.1958
Гражданство
С 13.03.1902 по 04.09.1958
Россия, СССР
Рождение
13.03.1902
Крещение
1902
Военная служба
С 20.05.1924 по ?.09.1925
Полковой писарь
Призыв на военную службу
20.05.1924
Демобилизация
?.09.1925
Бракосочетание
02.02.1929
Рождение ребёнка
24.11.1929
Дочь: Морохина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Биан-Максимова Софья Михайловна
Работа или профессия
До 1930
Переплетчик
Работа или профессия
До 1930
Помощник садовника
Образование
С 1930 по 1932
Вязниковский текстильный техникум, отделение льноткачества, техник-ткач
Работа или профессия
С 1932 по 1934
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Фабрика им. Энгельса, сменный мастер
Работа или профессия
С 1934 по 1935
техпроп при техническом кабинете фабрики "Свободный пролетарий"
Работа или профессия
С 1935 по 1938
директор Дома инженерно-технического работника фабрики "Свободный пролетарий"
Работа или профессия
С 1938 по 26.11.1941
заведующий клубом "Восход" при фабрике "Парижская коммуна"
Военная служба
С 26.11.1941 по 07.08.1945
Призыв на военную службу
26.11.1941
Получение воинского звания/чина
1943
старший сержант, завделопроизводством 8-го отдела штаба 3-ей армии
Военная награда
08.07.1944
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
21.02.1945
орден "Красная звезда"
Военная награда
17.05.1945
орден Отечественной войны II степени
Демобилизация
07.08.1945
Работа или профессия
После 07.08.1945
администрация г. Вязники, заведующий отделом культуры
Работа или профессия
После 07.08.1945
фабрика "Парижская коммуна", мастер
Смерть
04.09.1958
Похороны
06.09.1958