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Максимов Николай Сергеевич

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.03.1902

Дата смерти

04.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 13.03.1902 по 04.09.1958
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 13.03.1902 по 04.09.1958
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия, СССР
Рождение
13.03.1902

Отец: Максимов Сергей Федорович

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1902
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
С 20.05.1924 по ?.09.1925
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Полковой писарь
Призыв на военную службу
20.05.1924
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Демобилизация
?.09.1925
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
02.02.1929

Жена: Биан-Максимова Софья Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.11.1929

Дочь: Морохина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Биан-Максимова Софья Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
До 1930
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Переплетчик
Работа или профессия
До 1930
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Помощник садовника
Образование
С 1930 по 1932
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вязниковский текстильный техникум, отделение льноткачества, техник-ткач
Работа или профессия
С 1932 по 1934
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Фабрика им. Энгельса, сменный мастер
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
техпроп при техническом кабинете фабрики "Свободный пролетарий"
Работа или профессия
С 1935 по 1938
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
директор Дома инженерно-технического работника фабрики "Свободный пролетарий"
Работа или профессия
С 1938 по 26.11.1941
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
заведующий клубом "Восход" при фабрике "Парижская коммуна"
Военная служба
С 26.11.1941 по 07.08.1945
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Призыв на военную службу
26.11.1941
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Получение воинского звания/чина
1943
Москва, город федерального значения Москва
старший сержант, завделопроизводством 8-го отдела штаба 3-ей армии
Военная награда
08.07.1944
Москва, город федерального значения Москва
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
21.02.1945
Москва, город федерального значения Москва
орден "Красная звезда"
Военная награда
17.05.1945
Москва, город федерального значения Москва
орден Отечественной войны II степени
Демобилизация
07.08.1945
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 07.08.1945
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
администрация г. Вязники, заведующий отделом культуры
Работа или профессия
После 07.08.1945
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
фабрика "Парижская коммуна", мастер
Смерть
04.09.1958
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
06.09.1958
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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