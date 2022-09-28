Шуточкина Анна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуточкин алексей
Мать: настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Павлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Сергей
Смерть
Неизвестно