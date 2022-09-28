Шуточкина Анна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуточкина Анна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуточкин алексей

Мать: настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Сергей

Смерть
Неизвестно

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