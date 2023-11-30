Шалабанов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Василий Васильевич

Шалабанов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалабанов Василий Никонорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова (Макурина) Наталья Ивановна

Бракосочетание
25.04.1899 ст.

Жена: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.

Дочь: Шалабанова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.

Сын: Шалабанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1910

Сын: Шалабанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.