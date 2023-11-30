Шалабанов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалабанов Василий Никонорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.1899 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.
Дочь: Шалабанова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.
Сын: Шалабанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1910
Сын: Шалабанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно