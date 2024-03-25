Ашихмин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1997

Дочь: Ашихмина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2006

Сын: Ашихмин Даниил Алексеевич

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Рождение ребёнка
08.10.2008

Сын: Ашихмин Матвей Алексеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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