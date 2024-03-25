Ашихмин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1997
Дочь: Ашихмина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2006
Сын: Ашихмин Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.2008
Сын: Ашихмин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности