Ерёмин Евгений
Место рожденияг.Семиполатинск
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти12.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик работал механиком по ремонту счетновычислительныж механических машин завод тяжстанкогидропрес имени Ефремова
Образование
Неизвестно
среднетехническое
Бракосочетание
19.12.1952
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерёмина (Федорова) Валентина
Смерть
12.11.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно