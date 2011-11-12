Ерёмин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Евгений

Место рождения

г.Семиполатинск

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

12.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик работал механиком по ремонту счетновычислительныж механических машин завод тяжстанкогидропрес имени Ефремова
Образование
Неизвестно
среднетехническое
Бракосочетание
19.12.1952

Жена: Ерёмина (Федорова) Валентина

Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерёмина (Федорова) Валентина

Смерть
12.11.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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