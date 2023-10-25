Кравчук Семён Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1989
Отец: Кравчук Владимир Семёнович
Мать: Кравчук Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.2016
Дочь: Кравчук Надежда Семёновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2018
Дочь: Кравчук Анна Семёновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности