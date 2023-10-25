Кравчук Семён Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук Семён Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1989

Отец: Кравчук Владимир Семёнович

Мать: Кравчук Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.2016

Дочь: Кравчук Надежда Семёновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2018

Дочь: Кравчук Анна Семёновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2023

Сын: Кравчук Илья Семёнович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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