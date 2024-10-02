Bender (Bender) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBender (Bender) Christine

Bender (Bender) Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1855 г.р.
1857 г.р.
1860 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Jacob

Рождение ребёнка
14.09.1855

Дочь: (Bender) Emilie

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
05.11.1857

Сын: Bender Albert

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: (Bender) Agnes

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
25.11.1861

Сын: Bender Alfred

Отец ребёнка: Bender Jacob

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.