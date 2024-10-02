Bender (Bender) Christine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Jacob
Рождение ребёнка
14.09.1855
Дочь: (Bender) Emilie
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
05.11.1857
Сын: Bender Albert
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: (Bender) Agnes
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
25.11.1861
Сын: Bender Alfred
Отец ребёнка: Bender Jacob
Смерть
Неизвестно