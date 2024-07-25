Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Ивановна

Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Катерина Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Воробьев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Смерть
1881

Мы используем куки для улучшения работы сайта.