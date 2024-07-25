Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Катерина Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Смерть
1881