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Ланковский Казимир Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланковский Франц Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланковский Владимир Казимирович

Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланковская Виктория Казимировна

Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланковская Ванда Казимировна

Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1933

Дочь: Косицына (Ланковская) Тамара Казимировна

Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна

Смерть
12.12.1939
Погиб на пароходе "Индигирка" в 1400 метрах от побережья п. Саруфуцу, о. Хоккайдо, Япония

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