Ланковский Казимир Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1939
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ланковский Франц Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланковский Владимир Казимирович
Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланковская Виктория Казимировна
Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланковская Ванда Казимировна
Мать ребёнка: Ланковская (Журавлева) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1933
Смерть
12.12.1939
Погиб на пароходе "Индигирка" в 1400 метрах от побережья п. Саруфуцу, о. Хоккайдо, Япония