Тупикина Ксения Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тупикин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Тупикин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Тупикин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно