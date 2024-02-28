Тупикина Ксения Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикина Ксения Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупикин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Тупикин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупикин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Тупикин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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