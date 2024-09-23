Сидоров Василий Петрович
мужской, родился 1822, Монастырщенка
умер 1845, Монастырщенка, Воронежский уезд, Воронежская губерния
ОтецСидоров Петр ЛукинВычислено 1776 г.р.
МатьСидорова Аксинья АфанасьевнаВычислено 1790 г.р.
Дети
Сидоров Петр Васильевич1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Сидоров Петр Лукин
Монастырщенка
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Монастырщенка
Смерть
1845
Монастырщенка, Воронежский уезд, Воронежская губерния