Сидоров Василий Петрович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидоров Василий Петрович

Автор
ЕС
Сидорова Е.

мужской, родился 1822, Монастырщенка

умер 1845, Монастырщенка, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Отец
Сидоров Петр ЛукинВычислено 1776 г.р.
Мать
Сидорова Аксинья АфанасьевнаВычислено 1790 г.р.
Дети
Сидоров Петр Васильевич1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сидоров Петр Лукин

Мать: Сидорова Аксинья Афанасьевна

Монастырщенка

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сидоров Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Монастырщенка

Смерть
1845
Монастырщенка, Воронежский уезд, Воронежская губерния

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