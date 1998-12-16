Плотникова (Власова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Власова) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1998

Отец: не указан

Мать: Власова Раиса Ивановна

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