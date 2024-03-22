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Владимиров Леонтий Павлович

Место рождения

Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
19.05.1907 ст.

Жена: не указана

Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Максимова Ульяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Владимиров Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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