Владимиров Леонтий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1907 ст.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Максимова Ульяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Владимиров Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно