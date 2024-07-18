Юсупов Фарит Касимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Юсупов Касим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Роза Ганиевна
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Юсупова Роза Ганиевна
Рождение ребёнка
12.08.1966
Мать ребёнка: Юсупова Роза Ганиевна
Смерть
1995
Кизел, город Кизел, Пермский край
Инсульты