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Юсупов Фарит Касимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Юсупов Касим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Роза Ганиевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Юсупов Азат Фаритович

Мать ребёнка: Юсупова Роза Ганиевна

Рождение ребёнка
12.08.1966

Сын: Юсупов Рашид Фаритович

Мать ребёнка: Юсупова Роза Ганиевна

Смерть
1995
Кизел, город Кизел, Пермский край
Инсульты

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