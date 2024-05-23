Томленов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомленов Петр

Томленов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томленов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Томленов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Томленов Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.