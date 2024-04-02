Боковенко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1984
Сын: Боковенко Максим Владимирович
Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Гаврик Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Струнова Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022