Боковенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боковенко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Боковенко Максим Владимирович

Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Гаврик Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Струнова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Боковенко Светлана/Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боковенко Светлана/Галина Владимировна

Смерть
2022
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