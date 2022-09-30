Громов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
28.01.1903
Дочь: Громова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1908
Сын: Громов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Громова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно