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Громов Николай Константинович

Место рождения

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1901

Жена: Громова (Климова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1903

Дочь: Громова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Громов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Громова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Громова (Климова) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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