(княжна Барятинская) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(княжна Барятинская) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.10.1768

Сын: Поливанов Павел Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
08.11.1769

Сын: Поливанов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1771

Сын: Поливанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.03.1773

Сын: Поливанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.09.1775

Дочь: (Поливанова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
20.10.1778

Дочь: (Поливанова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
23.10.1780

Дочь: (Поливанова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
14.06.1783

Сын: Поливанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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