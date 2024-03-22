Ручкина (Юдникова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1980
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Ручкин Святослав Филиппович
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Романович
Рождение ребёнка
27.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
психолог, астролог
Место жительства
Неизвестно