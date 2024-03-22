Ручкина (Юдникова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Юдникова) Мария Васильевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1980

Отец: Юдников Василий Андреевич

Мать: Юдникова Галина Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Ручкин Святослав Филиппович

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Романович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Романович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Филипп Романович

Работа или профессия
Неизвестно
психолог, астролог
Место жительства
Неизвестно
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