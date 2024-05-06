Лычагин Павел Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лычагин Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лычагин Михаил Васильевич

Мать: Лычагина Надежда Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лычагина Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1904

Дочь: Лычагина Дария Павловна

Мать ребёнка: Лычагина Варвара Васильевна

Восприемник
21.10.1910 ст.
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Анастасия (Якова и Параскевы)
Смерть
Неизвестно

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