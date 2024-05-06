Лычагин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1904
Дочь: Лычагина Дария Павловна
Мать ребёнка: Лычагина Варвара Васильевна
Восприемник
21.10.1910 ст.
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Анастасия (Якова и Параскевы)
Смерть
Неизвестно