Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Макар Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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