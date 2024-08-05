Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Макар Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно