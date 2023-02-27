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Рогозин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Рогозин Николай Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Федот

Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Савостьян

Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Макар

Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна

Смерть
1839
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область

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