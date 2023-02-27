Рогозин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Рогозин Николай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Федот
Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Савостьян
Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Макар
Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна
Смерть
1839