Аношкин Андрей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношкин Андрей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аношкин Герасим Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Аношкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Аношкина Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.

Сын: Аношкин Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношкина Ирина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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