Аношкин Андрей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аношкин Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Аношкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Аношкина Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.
Сын: Аношкин Гавриил Андреевич
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно