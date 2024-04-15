Красуля Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красуля Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Андреевна Белокур
Восприемник
05.12.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Андреевич Белокур
Восприемник
21.10.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Андреевна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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