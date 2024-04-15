Красуля Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.08.1907 ст.
Наталия Андреевна Белокур
Восприемник
05.12.1908 ст.
Николай Андреевич Белокур
Восприемник
21.10.1911 ст.
Мария Андреевна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно