Мурашев Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
14.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1907