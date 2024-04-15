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Мурашев Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.

Сын: Мурашев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1907 ст.

Сын: Мурашев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Мурашева Феодосия Хрисанфовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Феодосия Хрисанфовна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1907
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