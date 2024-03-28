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Агриппина Максимова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Павел Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: (Чихачева) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Чихачев Павел Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Смерть
Неизвестно

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