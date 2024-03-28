Агриппина Максимова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чихачев Павел Карпов
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: (Чихачева) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Чихачев Павел Карпов
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Смерть
Неизвестно