Табаков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаков Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1986

Дата смерти

24.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
ученик
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.05.1997
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Утонул в пруду | Плот, на котором Сергей залез с приятелем, перевернулся.
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