Табаков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1986
Дата смерти24.05.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ученик
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.05.1997
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Утонул в пруду | Плот, на котором Сергей залез с приятелем, перевернулся.