Хилимов Терентий Степанович
Место рождения
Дата рожденияС 1889 по 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1889 по 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Митрофанова Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Хилимова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилимова Вера Терентьевна
Мать ребёнка: Хилимова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хилимова Агрофена
Смерть
Неизвестно