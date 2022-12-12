Хилимов Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилимов Терентий Степанович

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Место рождения

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

С 1889 по 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1889 по 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Митрофанова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Хилимова Агрофена

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилимова Вера Терентьевна

Мать ребёнка: Хилимова Агрофена

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилимова Агрофена

Смерть
Неизвестно
Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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