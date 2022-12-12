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Шиловская Изабелла Сергеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1986

Отец: Свинкин Сергей Сергеевич

Мать: Свинкина Инга Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.2009

Сын: Шиловский Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Шиловский Сергей

Рождение ребёнка
13.09.2009

Сын: Шиловский Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Шиловский Сергей

Рождение ребёнка
21.08.2012

Дочь: Шиловская Доминика Сергеевна

Отец ребёнка: Шиловский Сергей

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Сергей

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