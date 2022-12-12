Шиловская Изабелла Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1986
Отец: Свинкин Сергей Сергеевич
Мать: Свинкина Инга Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.2009
Сын: Шиловский Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Шиловский Сергей
Рождение ребёнка
13.09.2009
Сын: Шиловский Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Шиловский Сергей
Рождение ребёнка
21.08.2012
Дочь: Шиловская Доминика Сергеевна
Отец ребёнка: Шиловский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиловский Сергей