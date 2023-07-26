Ильмурзина ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльмурзина ? ?

Ильмурзина ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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